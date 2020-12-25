Doğal gaz ile ilgili flaş fatura detayı! 575 lira...

Kısıtlamalar sebebiyle ısınma maliyetleri önemli ölçüde arttı. Vatandaşlar doğal gaz kullanımının yanında ısınmak için elektrikli ısıtıcılara da rağbet gösteriyor. Fakat yapılan araştırmalara göre en ucuz ısınma yöntemi doğal gaz olarak öne çıkıyor. İstanbul’da kabaca 1 metreküp doğalgazın vergi dahil faturaya yansıyan fiyatı 1.9 lira. Siz de bu hesabı son gelen fatura tutarını, kullanım miktarına (sayaçtan ölçülen hacim) bölerek yapabilirsiniz. Sabit 40 derece çalışan kombi 1 saatte 0.42 metreküp, 24 saatte 10 metreküp doğalgaz tüketir. Bu kombinin saatlik tüketimi 80 kuruş olurken, günlük tüketimi yaklaşık 19 lira ve aylık faturaya yansıması 575 lira oluyor. Rakam yüksek ancak, tek odayı ısıtan ve günde sadece 10 saat çalışan elektrikli ısıtıcıdan çok daha avantajlı. Kombiyi 50 dereceye getirir ve 24 saat çalıştırırsanız fatura 725 lira gelir. Isıyı 40-45 derecede tutup en sık kullandığınız alanların peteklerini açarsanız yüzde 20-30 tasarruf sağlarsınız. Kombinin yaktığı aylık elektrik en fazla 33 lira oluyor.

Kısıtlamalar nedeniyle evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde, havaların da soğuması, ısınma maliyetlerini artırmış durumda. Bu artışta yanlış cihaz kullanımı da önemli bir paya sahip. Ucuz diye son dönemde daha çok tercih edilir hale gelen elektrikli ısıtıcıların fatura artışındaki etkisi azımsanmayacak boyutta...

ENERJİ TÜKETİMİ ARTTI

Sıcaklıklar her ne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de artık soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Ocak ve şubat aylarının daha soğuk geçmesi bekleniyor. Bu dönemde korona kapsamında evde olunan zaman da artmış durumda. Dolayısıyla ısınma amaçlı enerji tüketiminde de önemli yükselişler söz konusu. Isınmak için doğalgaz ve elektrik kullanımı öne çıkıyor.

TALEP HALEN YÜKSEK

Türkiye genelinde yaklaşık 16.5 milyon doğalgaz abonesi bulunurken, toplam elektrik abone sayısı 45.8 milyon. Doğalgaz 81 ilin tamamında olsa da eve ve işyerlerinde ısınmada elektrikli cihazların kullanımı dikkat çekiyor. Hatta elektrikli ısıtıcı satışı yapan firmaların verilerine göre, talepte geçen yıla göre yüzde 80’lık artış söz konusu. İnternet aramalarında bu cihazların aranma oranı yüzde 30-40 arasında fazlalaşmış durumda.

UCUZ AMA BÜTÇEYE ZARAR

Elektrikli ısıtıcıların ortalama fiyatı 250 lira. Fiyat açısından tasarruf etmek için talep edilse de bu ucuz ürünler hiç de masum değil ve faturalarınızın kabarmasına neden olabilir. Yaptığımız hesaplamaya göre, pratik gibi görülen elektrikli sobalar, kızılötesi (infrared) ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar bütçeyi hayli zorluyor. Bu cihazların fazla elektrik tüketmesinin nedeni watt değerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor.

BEYAZ EŞYANIN YAKLAŞIK 13 KATI

Örneğin 26 metrekarelik bir odayı ısıtmak için günde 10 saat çalışan 2000 watt gücündeki bir kızılötesi ısıtıcı ayda 560 kilovatsaat elektrik harcıyor. Şu an 1 kilovatsaat elektriğin vergi, fon ve dağıtım bedeli dahil maliyeti 75 kuruş. Bu durumda ısıtıcının aylık maliyeti 420 lirayı buluyor. Bu rakam, haftada 4 gün çalıştırılan ‘A+’ çamaşır makinesinin ayda harcadığı elektriğin (42 kilovatsaat) yaklaşık 13 katı.

FANLI ISITICI CEBİ ÇARPIYOR

Elektrikli ısıtıcıların bir çoğunda fan sistemi de bulunuyor. Hem elektrik hem fan çalıştığında bu cihazlar elektrik canavarına dönüşüyor. Yani elektrik kullanımı katlanıyor. Isınmak için hiç ekonomik değil. Ancak banyo veya sonrasında ‘çocuklar üşümesin’ diye ortam ısısını artırmak için kullanılabilir.

24 SAAT KULLANIM OLUYOR, KLİMAYI GÖZARDI ETMEYİN

Evde çalışmaların ve haftasonu kısıtlamalarının etkisiyle ortalama 10 saatlik elektrikli ısıtıcı kullanımı, 24 saate kadar çıkabiliyor. Peki bunun alternatifleri neler? Elektrikle ısınmak mecburiyetindeyseniz aynı tüketimle daha verimli olan yaz, kış kullanılabilen klima seçeneğini masaya yatırın. Çünkü verim ve tüketim anlamında elektrikli sobalardan 2 kat daha avantajlı. Birçok evde klima bulunurken bunun yerine elektrikli ısıtıcı, pahalı bir tercih oluyor.

PEKİ NE KADAR YAKAR?

Klimalar ilk alımda maliyetli gibi görünse de uzun yıllar kullanıldığından ve sağladığı konfor açısından kısa sürede kendini amorti eder. Örnek bir hesaplama yapalım. 12.000 Btu klima günde 10 saat çalışırsa, ayda faturaya yansıması 227 lira oluyor. Yani elektrikli ısıtıcının yarısı kadar. Üstelik içerinin havasını temizlediği için elektrikli ısıtıcının oluşturduğu baş ağrılarını ve kötü kokuyu da önlüyor.

DOĞALGAZ HEPSİNDEN AVANTAJLI

24 saat hesabı yapıldığında ne elektrikli soba ne de klima doğalgaz kombisinin yerini tutabiliyor. Kombi tek odayı değil tüm evi ısıttığında ancak elektrikli sobanın maliyetine ulaşıyor. Örneğin; İstanbul ’da kabaca 1 metreküp doğalgazın vergi dahil faturaya yansıyan fiyatı 1.9 lira. Siz de bu hesabı son gelen fatura tutarını, kullanım miktarına (sayaçtan ölçülen hacim) bölerek yapabilirsiniz. Sabit 40 derece çalışan kombi 1 saatte 0.42 metreküp, 24 saatte 10 metreküp doğalgaz tüketir.

50 DERECEDE ISITIRSA RAKAM

Bu kombinin saatlik tüketimi 80 kuruş olurken, günlük tüketimi yaklaşık 19 lira ve aylık faturaya yansıması 575 lira oluyor. Rakam yüksek ancak, tek odayı ısıtan ve günde sadece 10 saat çalışan elektrikli ısıtıcıdan çok daha avantajlı. Kombiyi 50 dereceye getirir ve 24 saat çalıştırırsanız fatura 725 lira gelir. Isıyı 40-45 derecede tutup en sık kullandığınız alanların peteklerini açarsanız yüzde 20-30 tasarruf sağlarsınız. Kombinin yaktığı aylık elektrik en fazla 33 lira oluyor.

MUTLAKA ELEKTRİKLİ OLACAKSA RADYATÖRÜ DE DEĞERLENDİRİN

Infrared ısıtıcılar ve elektrikli sobalar 2500-3000 watt’a kadar güç kullanıyor. Watt arttıkça tüketim de artıyor. Ayrıca infrared cihazlar dönük olduğu alanı ısıtır. Geç ısınsa da ısındıktan sonra sağladığı verim açısından yağlı radyatörler tercih edilebilir. Devamlı belli bir ayarda tutarsanız elektrik tüketimi de nispeten daha düşük oluyor. Bir kere ısındığında ise içindeki yağın özelliğiyle uzun süre sıcak kalıyor. Fiyatı 450-500 liradan başlıyor. (Posta)