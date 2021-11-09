Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 75...

Doğal gaz ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte doğal gaz ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak doğal gaz rezervi ile ilgili detaylar belli oldu. Tuz Gölü’nde 1 milyar, Silivri’de 3.1 milyar metreküp kapasiteye sahip olan doğal gaz depolarının kış dönemi öncesinde yüzde 75 dolu olduğu belirtildi.

Doğal gaz ile ilgili merak edilen rakamlar açıklandı. Yaklaşan kış öncesi doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulurken, Silivri’de ise doğal gaz enjeksiyonu devam ediyor. Depolar mevcut envanterle değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca doğal gaz iletim sistemine gaz sağlayabilecek. Kış öncesi tüm doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı ise yüzde 75’e ulaştı.

BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye’nin ilk FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) gemisi Ertuğrul Gazi, 25 Haziran 2021’de Hatay ’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde gerçekleştirilen devreye alma töreniyle hizmete girmişti. Yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eşdeğer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olan Ertuğrul Gazi FSRU gemisi, depoladığı LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak ulusal doğal gaz iletim şebekesine verebiliyor. Bu miktar var olan FSRU’lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesi olarak kayıtlara geçerken, diğer yandan enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi’nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.