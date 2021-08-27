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Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 104 arttı

27 Ağustos 2021 Cuma - 9:23 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 9:25

Doğal gaz ile ilgili flaş rakam! Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 artarak 4 milyar 65 milyon metreküp oldu.


 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 787 milyon metreküpü  boru hatlarıyla, 278 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)  tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
 
Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 252,6  artarken, LNG ithalatı yüzde 69,6 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı  haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 artarak 4 milyar 65 milyon  metreküp oldu.
 
Haziranda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 397 milyon metreküple  Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 867 milyon metreküple İran, 522 milyon metreküple  Azerbaycan takip etti.
 
Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 1431  ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 43 azaldı.
 
Gaz santrallerinden elektrik üretimindeki artış nedeniyle ithalat  yükseliyor
 
Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 70 arttı ve  3 milyar 832 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 188,5 artışla 1  milyar 708 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 7,3 azalarak 352  milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
 
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 30 artışla  352 milyon metreküp oldu. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan  tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü.  Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin haziran ayında geçen yılın aynı ayına  göre önemli ölçüde artmasına neden oldu.
 
Ayrıca, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle  hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin düşük seyretmesi, doğal gaz  santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan  elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya  devam ediyor.
 
Haziranda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 38,5'i doğal gaz  santrallerinden sağlanırken, bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 16,2  seviyesinde kalmıştı.
 
Yer altı ve LNG stok miktarında artış
 
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise haziranda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 38,5 artışla 2 milyar 606 milyon metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yüzde 96,1'ini 2 milyar 504 milyon metreküple yer  altı depolama tesisleri, yüzde 3,9'unu ise 102 milyon metreküple LNG terminalleri  oluşturdu.
 
Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 51,7  artarken, LNG terminallerinde yüzde 56 düşüş gösterdi.

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