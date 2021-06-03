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Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Yeni keşif! Yarın...

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 12:27 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 12:30

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın bölgede yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması bekleniyor.


Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında  Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1  kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz  keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.
 
Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80  milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.
 
Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak  Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti. Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin  ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre  sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.
 
İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950  metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53  günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin  boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.
 
Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler  için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj  gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih  sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te  sondaja başladığını duyurdu.
 
Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin  açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj  gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.
 
Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda  kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de  halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'a ziyarette bulunması,  bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin açıklama yapması ve Kanuni  sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
 
İnsansız üretim
 
Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi  fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil  Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED  başvuru dosyasına göre, doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve  iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.
 
Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve  Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim  tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek. Bu tesis, 2 bin 173 kilometrelik bir  alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına  aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak.
 
İşletme süresince üretim, uzaktan kontrol edilen sistemlerle  gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak. Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200  kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla  Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin  standartlarına uygun hale getirilecek.
 
Üretimde kademeli artış
 
Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu  bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar  yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür  sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.
 
Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması  beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15  milyar metreküp gaz üretilmiş olacak. Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2  milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.
 
TPAO'ya 13,4 milyar lira ödenek
 
Bu süreçte ayrıca Karadeniz'de 10 bin kilometrenin üzerinde bir alanda  sismik arama çalışmaları da sürdürüldü. Öte yandan TPAO, 2021 Yılı Yatırım programına göre, Karadeniz'de  keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik  Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 milyar liralık  ödeneğin de içinde bulunduğu 13,4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler  arasında bu yıl en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.
 

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