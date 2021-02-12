Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! EPDK resmen duyurdu...

Doğal gaz ile ile ilgili tüm aboneleri yakından ilgilendiren karar. EPDK resmen duyurdu. Önemli bir adım atıldı ve açıklama geldi. EPDK'dan yapılan açıklamada doğal gazın daha fazla ilçeye ulaşacağı ve yatırım süreçlerinin kolaylaşacağı belirtildi. Alınan karara göre lisans kapsamı içindeki ilçeler nüfus kriterini sağlaması halinde yatırım programına alınabilecek. Aynı zamanda ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı. Açıklamada şehir besleme hatlarının yapım prosedürünün de kolaylaştırıldığı bildirildi. Doğal gazdan yararlanan nüfus yaklaşık 54,5 milyona çıktı.

Doğal gaz ile ilgili milyonları ilgilendiren resmi açıklama geldi. EPDK yeni kararı duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım yatırımını ve ilçelere doğal gaz ulaştırma sürecini kolaylaştırmak amacıyla ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriterini kaldırdı. EPDK'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da 40 ilçe ve beldeye, 2020'de ise 39 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlandı. Böylece, geçen yıl sonu itibarıyla 81 il, 589 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştırıldı.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin geçen yıl sonu itibarıyla yaptıkları yatırım 26,84 milyar liraya yükselirken, toplam doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğu 153 bin kilometre oldu. Doğal gaz abone sayısı 17,2 milyona, doğal gazdan yararlanan nüfus ise yaklaşık 54,5 milyona çıktı. Doğal gazın şehrine ulaştığı nüfus ise 67,7 milyon oldu.

EPDK'nin 11 Şubat tarihli toplantısında, Eskişehir 'in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri, Elazığ 'ın Sivrice ilçesi ve Çanakkale'nin Çardak beldesi, doğal gaz dağıtım bölgesi lisans kapsamına dahil edilerek yatırım programına alındı.

EPDK KARARIYLA O KRİTER KALDIRILDI

EPDK kararıyla lisans kapsamı içindeki ilçelerin de nüfus kriterini sağlaması halinde yatırım programına alınabilmesi sağlandı ve yeni dönemde ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Ayrıca, şehir besleme hatlarının yapım prosedürü kolaylaştırıldı. Daha önce şehir besleme hattı yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından münhasıran veya BOTAŞ ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken yapılırken, Cumhurbaşkanı Kararı'nda bu yatırımların ya BOTAŞ ya da ilgili dağıtım şirketi tarafından münhasıran gerçekleştirilmesi hükmü getirildi. Böylece, "müşterek yapım uygulaması" yürürlükten kaldırılarak yatırımların daha da hızlandırılması sağlandı.

MESAFE KRİTERİ 5 KİLOMETRE

EPDK aldığı son kararla şehir besleme hattı yatırımlarının kim tarafından yapılacağına ilişkin mesafe kriterini 5 kilometre olarak belirledi. 5 kilometre üzerindeki ilçelerde BOTAŞ, 5 kilometre ve altındaki ilçelerde ise dağıtım şirketleri şehir besleme hattı yatırımını yapacak.

Aynı zamanda nüfus verilerinin temin edilmesine ilişkin prosedür değiştirilerek yatırım süreçlerinde zaman kaybının önüne geçildi.