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Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! EPDK resmen duyurdu...

12 Şubat 2021 Cuma - 12:25 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 12:46

Doğal gaz ile ile ilgili tüm aboneleri yakından ilgilendiren karar. EPDK resmen duyurdu. Önemli bir adım atıldı ve açıklama geldi. EPDK'dan yapılan açıklamada doğal gazın daha fazla ilçeye ulaşacağı ve yatırım süreçlerinin kolaylaşacağı belirtildi. Alınan karara göre lisans kapsamı içindeki ilçeler nüfus kriterini sağlaması halinde yatırım programına alınabilecek. Aynı zamanda ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı. Açıklamada şehir besleme hatlarının yapım prosedürünün de kolaylaştırıldığı bildirildi. Doğal gazdan yararlanan nüfus yaklaşık 54,5 milyona çıktı.


Doğal gaz ile ilgili milyonları ilgilendiren resmi açıklama geldi. EPDK yeni kararı duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal  gaz dağıtım yatırımını ve ilçelere doğal gaz ulaştırma sürecini kolaylaştırmak  amacıyla ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriterini kaldırdı.  EPDK'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da 40 ilçe ve beldeye, 2020'de  ise 39 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlandı. Böylece, geçen yıl sonu  itibarıyla 81 il, 589 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştırıldı.
 
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin geçen yıl sonu itibarıyla yaptıkları  yatırım 26,84 milyar liraya yükselirken, toplam doğal gaz dağıtım şebekesi  uzunluğu 153 bin kilometre oldu. Doğal gaz abone sayısı 17,2 milyona, doğal  gazdan yararlanan nüfus ise yaklaşık 54,5 milyona çıktı. Doğal gazın şehrine  ulaştığı nüfus ise 67,7 milyon oldu.
 
EPDK'nin 11 Şubat tarihli toplantısında, Eskişehir'in Mihalgazi ve  Sarıcakaya ilçeleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve Çanakkale'nin Çardak beldesi,  doğal gaz dağıtım bölgesi lisans kapsamına dahil edilerek yatırım programına  alındı.
 
EPDK KARARIYLA O KRİTER KALDIRILDI
 
EPDK kararıyla lisans kapsamı içindeki ilçelerin de nüfus kriterini  sağlaması halinde yatırım programına alınabilmesi sağlandı ve yeni dönemde  ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı.
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
 
Ayrıca, şehir besleme hatlarının yapım prosedürü kolaylaştırıldı. Daha  önce şehir besleme hattı yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)  tarafından münhasıran veya BOTAŞ ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken  yapılırken, Cumhurbaşkanı Kararı'nda bu yatırımların ya BOTAŞ ya da ilgili  dağıtım şirketi tarafından münhasıran gerçekleştirilmesi hükmü getirildi.  Böylece, "müşterek yapım uygulaması" yürürlükten kaldırılarak yatırımların daha  da hızlandırılması sağlandı.
 
MESAFE KRİTERİ 5 KİLOMETRE
 
EPDK aldığı son kararla şehir besleme hattı yatırımlarının kim  tarafından yapılacağına ilişkin mesafe kriterini 5 kilometre olarak belirledi. 5  kilometre üzerindeki ilçelerde BOTAŞ, 5 kilometre ve altındaki ilçelerde ise  dağıtım şirketleri şehir besleme hattı yatırımını yapacak.
 
Aynı zamanda nüfus verilerinin temin edilmesine ilişkin prosedür  değiştirilerek yatırım süreçlerinde zaman kaybının önüne geçildi.
 

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