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Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama!

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 16:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 233 bin 36 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 139 bin 383 liraydı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1319 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 1242 lira 22 kuruş olarak açıklandı. Öte yandan Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 4 milyar 41 milyon metreküp oldu.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz  piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 233 bin 36 lira oldu. Bu rakam cumartesi  günü 5 milyon 139 bin 383 liraydı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1319 lira 6  kuruş, satış fiyatı ise 1242 lira 22 kuruş olarak açıklandı.Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın  referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon  85 bin metreküp olarak tespit edildi.
 Türkiye'ye dün 175 milyon 230 bin 748 metreküp doğal gaz girişi  sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 192 bin 117 metreküp  olarak kayda geçti.
 
 
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı  ayına göre yüzde 28 artarak 4 milyar 41 milyon metreküp oldu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 245 milyon metreküpü  boru hatlarıyla, 795 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)  tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 36,2 artarken, LNG ithalatı yüzde 2,5 yükseldi. Böylece doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28  artışla 4 milyar 41 milyon metreküp oldu. Bu dönemde kuraklık nedeniyle doğal gaz  santralleri daha fazla gaz tüketimi gerçekleştirdi ve bu santrallerin elektrik  üretimindeki payı arttı. Gaz santrallerinde tüketimin yükselmesi, ithalata artış  olarak yansıdı.Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 45 milyon metreküple  Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküple Azerbaycan ve 518  milyon metreküple Cezayir izledi. Ekimde Rusya'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 243  artarken, Azerbaycan'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 18,3 ve Cezayir'den gelen  gaz yüzde 22,9 yükseldi.
 
 Elektrik santrallerinin gaz tüketiminde yüzde 85,5 artış
 
 Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 23,8 arttı  ve 3 milyar 578 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 85,5 artışla 1 milyar  451 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim de yüzde 2,4 azalarak 380 milyon  metreküpe düştü. Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde  5 artışla 322 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 5,9  düşüşle 3 milyar 260 milyon metreküpe geriledi.
 

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