Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması: Son 25 yılın en yüksek seviyesinde

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatlar son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doğal gaz stokları kışa yaklaşırken büyük oranda düştü Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, küresel doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın bir kriz olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, beklenenden daha soğuk bir kış olmazsa fiyatların düşeceğini söyledi.

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, küresel doğal gaz piyasalarında yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

"25 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

Fiyatlarda yaşanan artışın tek bir nedenden değil birden çok faktörden kaynaklandığını, durumun rekabetçi pazar bağlamında açıklanabileceğini dile getiren O'Sullivan, şöyle devam etti:

"Evet, fiyatlar arttı hatta İngiltere 'de son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hem talep hem de arz sorunlarının fiyatları etkilediğini gördük. Yılın başlarında Asya'da soğuk hava nedeniyle yükselen talebi gördük. Ayrıca Güney Amerika 'da da hidroelektrikten üretim azaldı. Bu iki sebep Avrupa 'ya giden LNG'yi azalttı. Hem Avrupa'ya tedarik sağlayan LNG ihracat terminallerinde hem de Avrupa gaz sahalarında teknik sorunlar yaşandı. Avrupa'nın doğal gaz stokları bu nedenle kışa yaklaşırken alışılmadık derecede düştü."

Doğal gaz piyasasının giderek küreselleştiğine dikkati çeken O'Sullivan, Avrupa'nın artık Asya ve Rusya 'daki arz değişikliklerinden doğrudan etkilendiğini dile getirdi.

O'Sullivan, Avrupa'da artık depoların dolmaya başladığını belirterek, "Eğer kış normal bir şekilde geçerse en kötüsü bitti diyebiliriz" ifadesini kullandı.

"ALTERNATİF YAKITLARA YÖNELİMOLABİLİR”

ABD'de faaliyete geçmesi beklenen yeni LNG tesisleri olduğunu ve Rusya'dan Almanya 'ya ulaşan Kuzey Akım 2 boru hattında teslimatın 2022'de başlayacağını söyleyen O'Sullivan, "Talep tarafında doğal gaz fiyatları Avrupa'da yüksek seyretmeye devam ederse bazı büyük tüketiciler doğal gaz yerine alternatif yakıtlara yönelebilir. Bir süreliğine doğal gazdan üretim yapan tesislerin kapatılması bile söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

O'Sullivan, mevcut fiyat seviyesinin korunma ihtimaline değinerek, "Ancak aynı şekilde sıcaklıklar makul olursa ve gaz stokları dolarsa gaz fiyatlarının düştüğünü görebiliriz. Çünkü bu yılın başında gördüğümüz olağandışı talep artışlarının tekrarlanması pek olası değil" dedi.

“FİYAT ARTIŞLARI BİR KRİZ OLARAK NİTELENDİRİLMEMELİ”

Doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın bir kriz olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirten O'Sullivan, "Fiyatlandırma mekanizması çalışıyor. Yüksek fiyatlar talebi azaltıyor ve arzı teşvik ediyor. Alternatif enerji kaynaklarıyla değiştirilemeyecek gaz arzında zorunlu kesintiler olsaydı, buna kriz diyebilirdik. Bizim gördüğümüz şey artan gaz fiyatları. Gaz fiyatları da neden artar? Arz azalır ve talep artarsa. Gaz depolama seviyelerinin istikrarlı bir şekilde arttığına dair işaretler var. Beklenenden daha soğuk bir kış olmazsa fiyatların düştüğünü görürüz" diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk kısmının gazla doldurulmaya başlandığı bildirmişti.