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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş zam kararı! Resmen duyuruldu

01 Temmuz 2021 Perşembe - 0:13 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 0:13

Doğal gaz ile ilgili son dakika kararı! Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde,  temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla  1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar  yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.
 
Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın  fiyatı ise yüzde 20,2 artarak 2060 lira oldu.
 
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 

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