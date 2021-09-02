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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar artık...

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 18:33 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 18:41

Doğal gaz fiyatları ile ilgili son dakika kararı! Yüzde 15 zam yapıldı. Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Doğal gazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül  ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için  1488 lira olarak belirlendi.
 
Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye  göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim  santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla  2 bin 369 lira oldu.
 
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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