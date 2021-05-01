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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:39 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 0:39

Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde,  mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000  metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat  ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.
 
Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp  doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.
 
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 

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