Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu
AA | 01 Nisan 2021 Perşembe - 0:44 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 0:44
Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Nisan ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ
'ın konut
tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.