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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Faturalara 1 ay boyunca...

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:51 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 22:51

Doğal gaz ile ilgili son dakika kararı! Ağustos ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gazda ağustos ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde  ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için  1488 lira, sanayi aboneleri için ise 1783 lira 354 kuruş olarak belirlendi.
 
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 
TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMIŞTI
 
Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapılmıştı

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