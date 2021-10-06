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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor kırmıştı bu kez...

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 18:02 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 18:02

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Resmen açıklandı. Bugün değişti. Fiyatlar rekor kırdı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla dünkü seviyelerin de altına inerek 108 avroya düştü.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların  gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz  tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının  yükselmesine yol açıyor.
 
Ekim başında 96 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları,  Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret  noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaati 160 avroya kadar  çıkarak rekor kırmıştı.
 
Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla  rekor seviyesinden yüzde 32,5 azalarak 108 avroya geriledi.
 

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