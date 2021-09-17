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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 'Rekor kırılabilir' dedi ve açıkladı

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 23:20 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 23:20

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Yeni rekor kırılabilir. En yetkili isim açıkladı. Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde önemli miktarda doğal gaz açılığıyla gireceğini belirterek, "Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz." dedi.


Miller, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Kongresi'nde, doğal  gaz piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
 
Rusya'nın ve Gazprom'un dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip  olduğunu belirten Miller, "Gelecek 100 yıl boyunca da doğal gaz rezervleri  noktasında bir sıkıntımız olmayacak."  dedi.
 
Avrupa piyasalarında ise doğal gaz açığı yaşanacağı öngörüsünde  bulunan Miller, şöyle devam etti:
 
"Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz açığı 22,9  milyar metreküp düzeyinde.  Bu çok büyük bir miktar. Avrupa ve Asya'daki tüm  uzmanlar, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerine yaşanan bu açığın telafi  edilemeyeceğini söylüyor. Avrupa sonbahar-kış dönemine yer altı depolama  tesislerinde açıkla girecek. Tek soru bu açık ne kadar olacak? Söz konusu durum  doğal gaz fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları  kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz."
 
Avrupa vadeli doğal gaz piyasasında artan tüketim, kıtada yer altı  depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması ve kış öncesi arzda kısıntı  yaşanabileceği endişeleri nedeniyle son dönemde fiyatlar bin metreküpte 900 dolar  bandını aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.
 

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