Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 'Rekor kırılabilir' dedi ve açıkladı

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Yeni rekor kırılabilir. En yetkili isim açıkladı. Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde önemli miktarda doğal gaz açılığıyla gireceğini belirterek, "Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz." dedi.

Miller, Moskova 'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Kongresi'nde, doğal gaz piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ve Gazprom'un dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu belirten Miller, "Gelecek 100 yıl boyunca da doğal gaz rezervleri noktasında bir sıkıntımız olmayacak." dedi.

Avrupa piyasalarında ise doğal gaz açığı yaşanacağı öngörüsünde bulunan Miller, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz açığı 22,9 milyar metreküp düzeyinde. Bu çok büyük bir miktar. Avrupa ve Asya'daki tüm uzmanlar, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerine yaşanan bu açığın telafi edilemeyeceğini söylüyor. Avrupa sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde açıkla girecek. Tek soru bu açık ne kadar olacak? Söz konusu durum doğal gaz fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz."