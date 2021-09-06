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Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Tavan yaptı

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:52

Doğal gaz damgasını vurdu. Geçen hafta yüzde 7,4 artış kaydeden doğal gaz fiyatları, 4,727 dolarla Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Mısırın yüzde 5,6, soya fasulyesinin yüzde 2,4, buğdayın yüzde 0,9, pamuğun yüzde 0,8 ve şekerin yüzde 0,7 düşüş kaydettiği geçen hafta, kahve fiyatları yüzde 0,4 yükseldi.


Emtia piyasasında geçen hafta  dalgalı bir seyir izlenirken, doğal gaz gösterdiği performansla haftaya damgasını  vurdu. 
 
Emtia fiyatlarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Ida  Kasırgası'nın emtia fiyatları üzerinde etkili olması ve dolardaki zayıflama emtia  fiyatlarındaki yükselişleri tetikledi. Analistler, dolar endeksinin 91,9 ile bir ayın en düşük seviyesini  gördüğünü belirterek, dolara olan talebin azalmasının emtia fiyatları açısından  pozitif bir seyir oluşturduğunu ifade etti.
 
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının neden olduğu  talebe yönelik endişeler ve küresel ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizlikler  emtia fiyatlarını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer alırken, Ida  Kasırgası'nın beklendiği kadar etkili olmayacağına yönelik beklentiler de emtia  fiyatlarında düşüşe neden oldu.
 
Altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini 4'üncü haftaya taşıdı
 
Geçen hafta yüzde 7,4 artış kaydeden doğal gaz fiyatları, 4,727  dolarla Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ida Kasırgası ile  birlikte teslimatlara ilişkin risklerin ortaya çıkması doğal gaz fiyatlarını  artırdı. Geçen hafta gümüş yüzde 2,8, nikel yüzde 2,6, kakao yüzde 2,5, Brent  petrol yüzde 1,1 ve, altın yüzde 0,6 artış kaydetti.
 
Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü haftaya  taşırken, geçen hafta yaşanan yükselişte ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam  verisinin beklentilerin uzağında kalması etkili oldu.
 
Brent petrol, Ida Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimine devam  ederken, Batı Afrika'da kakao üretimindeki düşüş fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Geçen hafta bakır yüzde 0,2, kurşun yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,2  azalış kaydetti. Ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikler bakır fiyatlarını olumsuz  etkilerken, stoklarda devam eden artışlar alüminyum ve kurşun fiyatlarının  düşmesine neden oldu.
 
Tarım emtiaları yatırımcısını sevindirmedi
 
Geçen hafta yatırımcısını sevindirmeyen tarım emtiaları, haftayı  düşüşle tamamladı. Mısırın yüzde 5,6, soya fasulyesinin yüzde 2,4, buğdayın yüzde 0,9,  pamuğun yüzde 0,8 ve  şekerin yüzde 0,7 düşüş kaydettiği geçen hafta, kahve  fiyatları yüzde 0,4 yükseldi.
 
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Brezilya'da son 20 yılın en şiddetli soğuk hava ve donunun  görüldüğünü, bu nedenle şeker ve kahve üretimine yönelik endişelerde artış  olduğunu kaydetti.
 
Ergezen, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması  nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşandığını aktardı.
 
Mısır talebindeki düşüşün hafta boyunca satış baskısının etkili  olmasına yol açtığını belirten Ergezen, özellikle büyümeye yönelik kaygılar ve  mısır ihracatındaki düşüşün mısır için endişe oluşturduğunu kaydetti.
 
Pamuk fiyatlarındaki düşüşte Delta varyantı ve büyüme beklentilerinin  etkili olduğunu vurgulayan Ergezen, "Özellikle ekonomik endişelerin bir miktar  arttığını görüyoruz. Varlık alım azaltımı (tapering) endişelerinin, büyümeyi  olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor." dedi.
 
Ergezen, şekerde de Delta varyantı nedeniyle talebe yönelik endişeler  bulunduğunu anlattı.
 
Kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını bildiren Ergezen,  "Brezilya'da son 20 yılın en kötü donu görüldü. Bu nedenle üretim endişelerinde  artış var. Ayrıca, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması  nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşanıyor. Bu da arz endişelerini artırıyor."  dedi.
 

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