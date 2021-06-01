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Doğal gaz fiyatları ile ilgili flaş karar! Zam geldi...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 0:06 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 0:06

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar. Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.


Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde,  haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000  metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12  kuruş olarak belirlendi.
 Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın  fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 

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