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Doğal gaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! İlk kez oluyor, 5 kat artacak, ortak bildiri yayınlandı

Doğal gaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! İlk kez oluyor, 5 kat artacak, ortak bildiri yayınlandı