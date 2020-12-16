Doğal gaz fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Belli oldu, ocak ayında...

Milyonlarca aboneyi çok yakından ilgilendiren doğal gaz fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada doğal gaz abonelerinin merak ettiği fiyatlar ile ilgili bilgi verildi. EPDK tarafından her yıl belirlenen doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş doğal gaz faturalarının ne kadar geleceğini merak etmeye başladı. Vatandaşlar doğal gaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyorken doğal gaz fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK 'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde: