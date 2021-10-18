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Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! İade ediliyor! 700 lira...

Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! İade ediliyor! 700 lira...
Doğal faturasıyla ilgili son dakika açıklaması! Fatura parasını komşudan alabilisiniz. Kombisini yakmayan kiracı veya ev sahibi kombisini yakana fatura parası ödeyebilir. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Şebnem Akipek konuyla ilgili, Kanunun 33'üncü maddesi  gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk  mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Burada kat maliki,  'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak  durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor.  Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip,  yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara  uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık  ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın  tazminini isteyebilir." ifadelerini kullandı.
 
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