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Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş açıklama! Yüzde 50

Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 Doğal gaz faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kombiler yanmaya başladı. Doğal gaz faturaları ise vatandaşları düşündürmeye başladı. Uzmanlar ise soğuk hava ile mücadelede en önemli yardımcımız olan kombilerin sorunsuz şekilde, yüksek performans ve yüzde 50'ye yakın daha az yakarak çalışabilmesi için kombi bakımının önemine vurgu yaptı.
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