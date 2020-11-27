Doğal gaz faturasını düşürüyor! Neredeyse yarı yarıya...

Doğal gaz faturaları kış aylarının gelmesiyle birlikte yüksek fiyatlara ulaştı. Vatandaşlar doğal gaz faturasında tasarruf etmek için yöntem arayışına girdi. Uzmanların açıklamalarına göre doğal gaz faturasında tasarruf etmek mümkün. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Koç konuyla ilgili, "İleri teknoloji yalıtım ve yapı malzemeleri için teşvik, kullanıcılar, tasarlayıcılar ve uygulayıcılar için gerekli teknik bilgiler de sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Koç, kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte tüketicilerin enerji faturalarının yükselmesi kaygısının da arttığını ifade etti. Koç, vatandaşın konut larda doğal gaz tüketiminden vazgeçmese de, ödeyeceği faturayı düşürebilecek çözümler bulabileceğini söyledi.

Enerji tasarrufu konusunda farkındalığı arttırmak için ilköğretimden başlayarak eğitim sürecinin tamamında enerji verimliliği ve enerji tasarrufuna yönelik ders programları geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Koç "İleri teknoloji yalıtım ve yapı malzemeleri için teşvik, kullanıcılar, tasarlayıcılar ve uygulayıcılar için gerekli teknik bilgiler de sağlanmalı" dedi.

“YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIN”

Dr. Koç sözlerine şu şekilde devam etti: “Her türlü iç ve dış ortam sıcaklığına, kullanılacak sıcak su miktarına göre gerekli yakıt miktarını ayarlayan, yoğuşmalı, yüksek verimli kombi veya kazan kullanımı doğal gaz tüketimini önemli miktarda azaltır. Ayrıca sık sık arıza yapmayan işletme ve bakım maliyetleri düşük cihazlar kullanımda tercih edilmeli. İç ortam sıcaklıkları teknik verilere göre normal koşullarda 20-22 °C (santigrat derece) aralığındadır. Bu sıcaklık aralığı, insanların rahat ve konforlu hissettikleri sıcaklıkları gösterir. Konfor sıcaklığındaki 1 °C lik artma yakıt tüketiminde şehirlere göre 7-10 aralığında bir artışa neden olur. Yüksek sıcaklıklarda kombi kullanımı yakıt tüketimini dolayısıyla fatura bedelini arttırır. Bu yüzden oda sıcaklıkları konfor seviyesinin bir iki derece düşürülmeli, ev içinde kıyafet tercihi buna göre ayarlanmalı.”

“YALITIMLI BİNALARDA OTURUN”

Doğru ısı yalıtımı ile binalardaki ısı kayıpları en aza indirilebiliyor diyen Dr. Koç, “Isı kayıplarının dış duvar izolasyonu ile yüzde 40, pencere-kapı izolasyonu ile yüzde 30, dış kapı merdiven boşlukları izolasyonu ile yüzde 10, çatı izolasyonu ile yüzde 7 ve döşeme izolasyonu ile yüzde 6 azaltılabildiği hesaplanıyor. Bu nedenle vatandaşlar kiracı ise ev kiralarken yalıtımlı binaları tercih etmeli, ev sahipleri de binalarının ısı yalıtımını yaptırmalı. Bina içi ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve kalitesi de enerji tasarrufunda önemli bir faktör. Radyatörden geçen sıcak suyun debisini ayarlamak için termostatik vanalar kullanımıyla ortamın istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlamak mümkün. Bu sayede örneğin salon 22 °C de, yatak odası 20 °C de, mutfak 18 °C de tutulabilir. Bunun gibi farklı ortamlarda farklı sıcaklık değerlerinin seçilebilmesi kombinin sürekli çalışmasını önleyerek yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca termostatik vanalar güneş, aydınlatma, insan, fırın, ocak, bilgisayar gibi ortamlar sıcaklık artışlarını da algıladığından daha az doğal gaz tüketimine imkan tanır” diye konuştu.

“OTOMATİK KAPILARLA ISI KAYBINI AZALTIN”

Vatandaşlar, kombinin verimli olmasının yanında, cihazın kullanım şeklini değiştirerek de enerji faturasının azaltılabileceğini söyleyen Dr. Koç, “Toplu yaşam alanlarında enerji tasarrufunu sağlamak, ortak kullanım alanlarının tasarımı ve kullanım alışkanlıkları konusundaki tercihlerle de mümkün. Örneğin apartman giriş kapılarının açılıp kapanmasının otomatik hale getirilmesi, dairelerde, merdiven boşluklarından kaynaklanacak ısı kayıplarını azaltır. Vatandaşlar, kombinin verimli olmasının yanında, cihazın kullanım şeklini değiştirerek de enerji faturasını azaltabilirler. Örneğin tüketici, kombiyi düşük sıcaklıkta ancak devamlı kullanarak bunu sağlayabilir. Çünkü yapılan hesaplamalar, dış hava sıcaklığına bağlı olarak kombiyi düşük sıcaklıkta ama kesintisiz kullanmanın kesintili kullanımdan daha ekonomik olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

EV EŞYALARINIZI DOĞRU YERLEŞTİRİN

Kapı ve pencerelerin hava sızdırmamasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Koç, “Ev eşyalarının nasıl yerleştirdiğiniz de enerji tüketiminize etki eden bir başka faktördür. Odalardaki yatak, masa ve sandalyeleri dış duvardan uzak tutun. Geceleri perde, panjur ve rüzgarlıkları kapatın. Gündüzleri pencerelerden güneş ışığı girmesini sağlayın. Gece uyurken kalın örtü kullanarak oda sıcaklığını 16-18 °C’ye düşürün. Oturma odalarında nemlendirmeyle sıcaklığın daha yüksek hissedilmesini sağlayın. Konut içi kimi pratik önlemlerde, ortam sıcaklığını daha kolay kontrol etmenizi sağlayarak enerji tasarrufuna fırsat verir. Bunlardan biri kapı ve pencerelerden hava sızmasını önlemektir. Bu amaçla kapı pencere sünger ve bantları kullanılabilir. Varsa pencere kasaları ile duvar arasındaki boşlukları doldurun” dedi.

“KALORİFER SİSTEMİNDE BİRİKEN HAVAYI BOŞALTIN”

Radyatörleri örtmeyin, önünü kapatmayın diyen Dr. Koç “Bina içinde ısı yayılımını sağlayan radyatörlerin önü ve üstü açık bırakılmalı. Radyatörlerin önünde arkasında mobilya, kaplama veya uzun perdeler bulundurmayın. Çünkü bu tür eşyalar ısının yayılmasını engeller ya da ısıyı emerler. Ayrıca radyatörlerin üstlerini de kapatmayın. Isının daha rahat yayılımı için radyatörlerin etrafını boş bırakın. Mümkünse radyatörlerin arkalarına ısı yalıtım levhaları yerleştirin. Evin az kullanılan kısımlarındaki radyatörler mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta çalıştırılmalı. Isınma giderlerini düşürmek için kalorifer sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek faktörlerin elimine edilmesinde fayda var. İçinde hava bulunan radyatör, ısıtma fonksiyonunu ya düşük performans ile yerine getirir ya da hiç getiremez. Kalorifer tesisatının en iyi şekilde çalışabilmesi için tesisat içindeki havayı düzenli olarak boşaltın. Bunu yapmak için peteklerin üzerindeki vanaları açıp su damlayıncaya kadar beklemek yeterli” diye konuştu.