Doğal gaz faturasında 100 lira tasarruf!

Kış etkisini göstermeye başladıkça kombiler de yakılmaya başlandı. Koronavirüs etkisi nedeniyle grip ve nezle olmaktan çekinen vatandaşlar kombilerin ısısını daha da yükseltti. Grip ve nezle olmamak için kombilerin ısısı artınca, herkes faturayı nasıl düşürürüm diye düşünmeye başladı. Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf mümkün. Doğal gaz faturası nasıl az gelir? Kombiyi kaçta açmak gerekiyor? İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları…

Yaz aylarında doğalgaz faturası çokta gözümüze çarpmıyor çünkü faturaya yansıyan fiyat ya 10 lira oluyor ya da en fazla 20 lira ancak kış ayları geldikçe cep yakmaya başlıyor peki faturada tasarrufu nasıl sağlayacağız? Eski binaların doğalgaz faturalarının yarısı boşa gidiyor. Peteklerin arkasına bir takım yalıtım malzemeleri kullanabilirsiniz. Yalıtım malzemeleri peteğinizde duvar arasından dışarıya ısı gideceğine böyle bir yalıtım malzemesi ile yansıtarak en azından peteklerinizin dışarıya ısı yaymasını önleyebilirsiniz...

İKİNCİ YAPILACAK İSE PENCERELERİ KONTROL ETMEK

Peteğinizi kontrol ettiniz baktınız sesler geliyor rüzgar giriyor. Pencerelerinizin kenarlarına soğuktan girişi engellemek için yalıtım yapmak bile ciddi anlamda tasarrfuf sağlar.

TERMOSTATİK VANALARDA UNUTULMAMALI

Termostatik vanalardaki sıcaklık ayarlarıyla da olabildiğince düşük ortama göre sıcaklığı ayarlarsanız bu kontrolü yaparsanız %3 ile % 10 arasında ısı tasarrufu sağlamanız mümkün. Petekler ısı yaymak içindir ısıyı engellemek için değil dekoratif olarak önünü kapatmıyoruz. Bütün bu uygulamaları yapmazken 600 lira fatura geldi sizi dinledim ve tüm önlemleri aldım peki faturamı bu ne kadar yansıyacak? Yüzde 10 ile yüzde 20 yani 100 liranın üzerinde tasarruf sağlama imkanınız var doğalgaz faturalarınızda

Doğal gaz faturasından tasarruf etmek için öncelikle yoğuşmalı kombiler tercih edilmelidir. Ayrıca düzenli olarak radyatör temizliği ve kombi bakımı yaptırılmalı, peteklerde bulunan havalar alınması, su kaçakları giderilmelidir. Uzmanlar, kombilere yapılan yıllık bakımlar sonucunda faturalarda yüzde 15 oranında azalma olduğunu söylüyor.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Çatıdaki ısı kaybı yüzde 20 civarındadır. Dolayısıyla çatı izolasyonunuz yetersiz olması evin daha soğuk olmasına neden olur. Bu nedenle ısıtma maliyetinizi azaltmak için çatınızı kontrol edin. Zaman ayarlı termostat monte ettirme. Zaman ayarlı termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda, gaz tüketiminiz optimize olacak. Kapı ve pencerelerde izoleli malzemeler tercih edilmeli. Konutlardaki tüm ısı kaybının yüzde 15’i pencere ve kapılardan oluyor. Pencere süngeri ile kaplamak da iyi bir fikir olabilir.

Doğal gaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.

Verimli kullanma oda konforu 20 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlanır.

Bir günden fazla evden uzak kalacaksanız termostatı mutlaka kapatınız.

Tüm ısı kayıplarının %10’u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini, kesinlikle kapatmayınız.

Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse yüzde 15 yakıt tüketimi artar.

Verimi yüksek doğal gaz cihazı tercih ediniz. Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayın. Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.

KOMBİNİN DERECESİ KAÇ OLMALI?

Kombi derecesi evin ya da odanın boyutuna ve konumuna göre değişiklik gösterse de antre ve hol gibi alanların ortalama 15 derece sıcaklıkta olması oturma odası, yatak odası ve mutfak gibi alanların 20-22 derece sıcaklığa sahip olması yeterli olmaktadır.

Kombi sıcak su ayarları için ideal sıcaklık ortalama 60 derecedir. Bu sıcaklığın eve sağladığı sıcak su değeri 20 derece civarlarında olacak. Kombilerinizi aynı derecede açtığınız halde bazı odalarınız ısınmıyorsa peteklerinizde sorun olabilir mutlaka yıllık bakım ve kontrollerini yaptırınız."