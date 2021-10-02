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Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 indirim...
Doğal gaz faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması! Doğal gaz faturalarının maliyetini yüzde 50 oranında düşürmek için yapılması gerekenler belli oldu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar yaratıyor.