Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar! 31 Mart…

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren gelişme. Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar! Tüm abonelere duyuruldu. Borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını döneminde yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile birçok vatandaş faturasını ödemekte zorlandı. İGDAŞ doğal gaz faturasını ödemekte zorlananlar için harekete geçti. Komisyon ya da vade farkı olmadan taksit imkanı sunuluyor. Hiçbir ek ödeme yapmadan borcunu yapılandırmak isteyenler için vadeli ödeme seçeneği 31 Mart tarihine kadar geçerli. Kredi kartı ile ödeme yapmak da mümkün.

Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar. Harekete geçildi ve resmen duyuruldu. Doğal gaz fatura borcunu ödeyemeyen aboneler için çok önemli bir adım atıldı. İGDAŞ doğal gaz borçları için taksitli ödeme seçeneğini hayata geçirdi. Geciken doğal gaz borçları için 10 taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

'FATURA ÖDEMEDE RADİKAL BİR ADIM ATTIK'

Uzun süredir devam eden taksitli doğal gaz borcu ödeme kampanyasında sona gelindi.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen Gazeteduvar'dan Sinan Saygılı'ya verdiği röportajda kampanya ile ilgili şu bilgileri şu bilgileri verdi;

Meseleye tamamen kamu hizmeti olarak bakıyoruz İGDAŞ olarak. Biz orada şunu gözettik, bu korona döneminde vatandaşın en çok sıkıntı çektiği konu işsizlik, gelirin ortadan kalkması ya da azalması. Biz burada yurttaşın ödeme kabiliyetini nasıl artırabiliriz dedik.

İlk olarak Kasım 2020'de başlattığımız ve 2021 Mayısa ayına kadar sürecek olan uygulamamızı devreye aldık. Bu çerçevede gecikmemiş güncel faturalara -kış gelince doğal olarak kullanım artıyor, fatura tutarı yükseliyor- hiçbir vade farkı ödemeden kredi kartına 2-4 taksit yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra işsiz kaldığı, geliri azaldığı için güncel faturayı taksitlendirse dahi ödemekte güçlük çeken abonelerimiz de olabiliyor. O noktada da radikal bir adım atarak, gecikmiş faturalar için de bir şey yapalım dedik ve kredi kartına 10 taksit imkânı sağladık.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait ve en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabilecektir.

Daha önce yapılandırma konusu olmuş veya taksitlendirildiği halde ödenmemiş ya da kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmiş faturalar bu kampanyaya dâhil değildir.

KAMPANYADA HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Kampanya kapsamında iki farklı ödeme imkanı kullanılabilmektedir.

Kredi Kartıyla Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını kredi kartı ile ödemek isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da Komisyon olmadan 10 takside anlaşmalı banka kredi kartlarıyla ödeyebilirler.

Nakit Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinat içerisinde ödemek kaydıyla, borçlarını 1’i peşin 4 TAKSİTE KADAR vade farkı olmaksızın tüm veznelerimizden taahhütname belgesi imzalayarak ödeyebilirler.

İĞDAŞ TAKSİT KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULABİLİR?

İGDAŞ Vezneleri, https://internetsubesi.igdas.com.tr/ veya İGDAŞ Mobil uygulaması aracılığıyla işlemler gerçekleştirilebilir.

HANGİ BANKALARIN KREDİ KARTLARI İLE İŞLEM YAPILABİLİR?

İGDAŞ internet şubesi ve İGDAŞ mobil uygulaması üzerinden Bonus, Akbank Axess, World, Paraf ve Maximum, Bankkart,

İGDAŞ Vezneleri üzerinden ise Bonus, Akbank Axess, World, Paraf özelliği taşıyan tüm kredi

kartlarıyla işlem yapılabilir.

Kredi kartı olmayan aboneler için:

Nakite 4 taksit ve peşinat ödemeleri aşağıdaki kanallar ve şartlarda yapılabilir.

1. İGDAŞ Veznelerinden

a. Nakit

b. Kredi kartıyla tek çekim

2. Bankalardan

a. Nakit olarak banka gişelerinden

b. İnternet bankacılığından (Evden Çıkmadan)

b.1. Fatura Ödeme Adımında Hesaptan

b.2. Fatura Ödeme Adımında Kredi kartıyla tek çekim (Aboneden bankasına göre işlem ücreti alınacaktır)

3. İGDAŞ internet sitesi OİM ve mobil uygulamasından

- Kredi kartıyla tek çekim