Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama! Yarısını devlet ödüyor

Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Dönmez'den geldi. Doğal gaz fiyatlarına gelen zam gündemdeki yerini korurken küresel enerji krizinin kapıda olduğu açıklandı. Doğal gaz fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılbaşından bu zamana Türkiye'de nihai tüketicilerdeki doğal gazda toplamda yüzde 18 gibi bir artışı yaşandı. Elektrikte toplamda yüzde 21 civarında bir fiyat artışı var. Ancak ülkemizde maliyetlerin hepsini hane halkına, küçük tüketiciye ve esnafa yansıtmıyoruz. Doğal gaz ve elektrikte devlet neredeyse faturanın yarısını karşılıyor. Bu uygulamalar devam edecek." diye konuştu.

Doğal gaz faturaları ile ilgili çok önemli açıklama! Tüm aboneleri ilgilendiriyor. Yarısını devlet ödüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyada bir enerji krizi yaşandığını, doğalgaz fiyatlarının geçen yılın 5 katına çıktığını aktaran Bakan Dönmez, "Kömürde de ilginç bir dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda tonu 50 dolar iken, bugün 250 dolarlara çıktı" dedi. Avrupa , Çin, Asya'nın kömür ve doğalgaz kontratlarını yenilemeye çalıştığına dikkat çeken Dönmez, "Uzun dönemli kontratlardan dolayı daha güvencede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama talep artışının yani spot piyasalardan temin edilen gazın fiyatlarının bize bir etkisi var" diye konuştu. Arz güvenliğinin fiyattan çok daha kritik önemde olduğunun altını çizen Dönmez, fiyat hareketiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Yılbaşından bu zamana Türkiye'de nihai tüketicilerdeki doğal gazda toplamda yüzde 18 gibi bir artışı yaşandı. Elektrikte toplamda yüzde 21 civarında bir fiyat artışı var. Ancak ülkemizde maliyetlerin hepsini hane halkına, küçük tüketiciye ve esnafa yansıtmıyoruz. Doğal gaz ve elektrikte devlet neredeyse faturanın yarısını karşılıyor. Bu uygulamalar devam edecek."

AKARYAKITTA 52 MİLYAR TL

Akaryakıtta 2 yıl önce eşel mobil sistemine geçildiğini hatırlatan Dönmez, "Akaryakıttaki fiyat artışlarının doğrudan pompaya yansımaması için bir mekanizma geliştirildi. Akaryakıtta da devlet vergi gelirlerinden fedakarlık yaptı. Sadece bu yıl bu fedakarlığın karşılığını 52 milyar lira oldu. Konutlara yani hane halkına ve küçük tüketiciye bu artan maliyetleri tam yansıtmıyoruz" dedi.

3.1 MİLYAR TL'LİK ELEKTRİK YARDIMI SAĞLANDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden de elektrik faturalarına destek verdiklerini anlatan Bakan Dönmez, "2 yıl önce hayata geçirdiğimiz uygulamayla, dar gelirli yaklaşık 2 milyon hanenin 150 kilovat saatlik kısmını Aile Yardımlaşma Vakfı üzerinden karşılıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaptığımız elektrik yardımı 3.1 milyar lira oldu. Yaklaşık 1 milyon haneye de her yıl kendi kömürlerimizden ısınma ihtiyaçları için ücretsiz destek sağlıyoruz" dedi. (Sabah)