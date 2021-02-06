Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama! Resmen duyuruldu...

Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar. Harekete geçildi ve resmen duyuruldu. Doğal gaz fatura borcunu ödeyemeyen aboneler için karar alındı. Vade farkı yok, komisyon yok, ilave ücret yok. İGDAŞ tarafından yapılan kampanya kapsamında gecikmiş fatura borçları için 10 taksitte ödeme imkanı sunuldu. Kampanya ile abonelere destek olmak amaçlanıyor. Kredi kartıyla 10 taksit, nakitte vade farksız 4 taksitte ödeme yapılabilecek. Kampanyadan faydalanmak için son gün 31 Mart. İşte detaylar...

Doğal gaz faturalarına ilişkin milyonları ilgilendiren güzel haber geldi. Karar resmen duyuruldu. İGDAŞ , pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken aboneleri için kampanya başlattığını açıkladı. Gecikmiş fatura borçlarını 10 aya kadar taksitle ödeme imkanı veren kampanya ile abonelere destek olmak hedeflendi.

Kampanyayla, gecikmiş fatura borçlarına vade farkı olmaksızın kredi kartıyla 10 taksitte ödeme imkânı getirildi. Nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunulan kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

BİRİKMİŞ BORÇLAR RAHATLIKLA ÖDENECEK

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Özmen, “Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini, abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

GECİKMİŞ FATURA BORCU OLAN ABONELERE ÇAĞRI

Altyapı alanındaki yatırımlar ve yeniliklerle abonelerine 7 gün 24 saat güvenli gaz arzı sağladıklarını, böylece İstanbul luların yaşam kalitesini yükselttiklerini aktaran Özmen, gecikmiş fatura borcu bulunan aboneleri kampanyadan faydalanmaya davet etti.

25 ARALIK 2020 ÖNCESİ FATURA BORÇLARI KAMPANYA KAPSAMINDA

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış ve kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmemiş en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabilecek.

KREDİ KARTIYLA VADE FARKSIZ 10 TAKSİTLE ÖDEME FIRSATI

Kampanya şartlarını taşıyan ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, ana para ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan 10 taksitte ödeyebilecek.

NAKİT ÖDEMEK İSTEYENLER İÇİN 4 TAKSİT

Gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeyebilecek.

İŞLEM YAPMA KOLAYLIĞI

Aboneler, işlemlerini İGDAŞ vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından gerçekleştirebilecekler.