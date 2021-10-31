Doğal gaz faturaları ile ilgili flaş açıklama! Düşüyor, hemen...

Havaların soğumaya başlaması ile vatandaşlar doğal gaz faturalarının yüksek gelmesinden endişe etmeye başladı. Dünya genelinde yaşanan enerji krizi faturalara da yansıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda enerjide yaşanan krizin etkisinin en az şekilde vatandaşlara yansıtılacağı açıklansa da doğal gaz ödemeleri kasım ayı ile birlikte artmaya başlayacak. Ancak tüketiciler küçük önlemler ile faturalarının bir miktarı düşürebiliyorlar. İşte doğal gaz faturasını düşürmek için yapmanız gerekenler...

Doğal gaz faturaları düşüyor! Ekonomik bir enerji kaynağı olan doğal gazı daha verimli kullanmak için bazı önlemler almak gerekiyor.

Özel Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya da, tüketicilerin bu konuda dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Enerya’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Doğalgazın verimli kullanılmasında kombilerin düzenli bakımının oldukça önemli. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanabilir ve kombilerin performansı korunabilir. Kombilerin bakımları da düzenli olarak yapılmalıdır.

Kombi kullanımı sırasında kombi basıncının da düzenli aralıklarda kontrol edilmesi gerekir. Kış aylarında doğalgaz tüketimini minimize etmek için evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.”

Tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler:

- Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.

- Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin.

- Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın.