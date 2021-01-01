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Doğal gaz, elektrik fiyatları, maaşlar, ehliyet, kimlik, pasaport, sigara... Hepsi değişti, artık...
Yeni kararlar resmen duyuruldu. Zam geldi, zorunlu oldu, ücretler duyuruldu. Hepsi bugün değişti. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Doğal gazdan elektrik fiyatlarına, maaşlardan kimlik ve ehliyete kadar çok sayıda uygulamada değişiklik yapıldı. Ve bugün başladı, tek tek açıklandı. Bazı süreler uzatıldı, bazılarına zorunluluklar getirildi. Zamlar geldi, yeni ücret tarifeleri duyuruldu. İşte 2021'de gelen tüm yenilikler...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararlar bugünden itibaren resmen yürürlüğe girdi. Zamlar, ücret tarifeleri, memurların yemek bedelleri, zorunlu muayeneler, borç yapılandırması, nakdi ücret desteği, sözleşmeli personel ücretleri, fesih kısıtı gibi çok sayıda konuda değişiklik geldi. Hepsini tek tek derledik. İşte 2021'in yenilikleri...