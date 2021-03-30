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Doğal gaz borcunu ödeyemiyorlar! Resmen açıkladılar...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 14:54 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 14:59

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödeyemediğini bildirdi.


Irak, İran'a olan 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin  yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıkladı. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el İbadi, ülkenin yarı-resmi  gazetesi es-Sabah'a İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen doğal gaz ve  biriken borçlar hakkında açıklamalarda bulundu.
 İbadi, ülkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan ithal  edilen doğal gazın borcunun ABD'nin İran'a 2018'den beri uyguladığı ambargolar  nedeniyle ödenemediği bilgisini verdi.İran'a ödenmesi gereken meblağın 2,6 milyar dolar civarında olduğunu  ancak para transferinin Bağdat'tan Tahran'a gerçekleştirilemediğini söyleyen  İbadi, İran'ın da doğal gaz ihracatında isteksiz davrandığını kaydetti.
 
  İbadi, "İran tarafı günlük doğal gaz ihracatını 50 milyondan 22 milyon  metreküpe kadar düşürdü." dedi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de İran ile daha önce varılan  nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a ambargolar getirmişti. Trump yönetimi, kendi elektrik ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan  Irak'ın İran'dan doğal gaz ithal etmesine izin vermiş ve ambargolardan da kısmen  muaf tutmuştu.
 
  
 
 
 
 

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