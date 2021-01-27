Doğal gaz açıklaması! Yüzde 49 artış...

Doğal gaz kullanımı ile ilgili önemli detay! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileri ortaya koydu. Yüzde 49 artış görüldü. Koronavirüs salgını doğal gazı kullanımını da etkiledi. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artarak 5 milyar 153 milyon metreküp oldu. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 49 arttı.

Tüm doğal gaz abonelerini ilgilendiriyor. Korona etkisini doğal gazda da gösterdi. Yüzde 31 artış görüldü. Bunda evde geçirilen zamanın artması etki etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2020'ye ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 290 milyon 610 bin metreküpü boru hatlarıyla, 862 milyon 440 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 52,5 artarken, LNG ithalatı yüzde 20,7 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı Kasım 2020'de Kasım 2019'a göre yüzde 32,1 artışla 5 milyar 153 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Son birkaç aydır devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı düştü ve bu dönemde doğal gaz santrallerinin üretimi arttı. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi, doğal gaz ithalatına artış olarak yansıdı.

Geçen yılın kasım ayında en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 435 milyon metreküple Rusya 'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 64 milyon metreküple Azerbaycan , 790 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 123 ve yüzde 23,4 artarken, İran'dan gelen gaz yüzde 8 düşüş gösterdi.

Konutların gaz tüketimi yüzde 49 arttı

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 33 arttı ve 4 milyar 610 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 59 artışla 1 milyar 461 milyon metreküp, konutlardaki tüketim yüzde 49 artışla 1 milyar 145 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 11,1 artışla 350,5 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aynı dönemde yüzde 14,2 düşüşle 2 milyar 961 milyon metreküpe geriledi.