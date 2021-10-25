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Doğal gaz açıklaması! Yüzde 24 arttı

AA |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 10:27

Doğal gaz kullanımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte merak konusu olmuştu. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 artarak 4 milyar 170 milyon metreküp oldu.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 526 milyon metreküpü  boru hatlarıyla, 644 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)  tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
 
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 27,6  artarken LNG ithalatı yüzde 8,9 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı  ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 artarak 4 milyar 170 milyon  metreküp oldu.
 
Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 80 milyon metreküple  Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 898,2 milyon metreküple İran, 547 milyon  metreküple Azerbaycan takip etti.
 
Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 51,9 ve  yüzde 121 arttı, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 44,5 azaldı.
 
Gaz santrallerinin tüketiminde yüzde 73,6 artış
 
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 42,4 arttı ve 4  milyar 366 milyon metreküp oldu.
 
Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 73,6 artışla 2 milyar  238 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 8,5 artarak 302 milyon  metreküp olarak kayıtlara geçti.
 
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 27 artışla  358 milyon metreküp oldu.
 
Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle  hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı  olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı  doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.
 
Doğal gaz stoklarında 2 milyar 693 milyon metreküp gaz
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 10,8 artışla 2 milyar 693 milyon metreküp oldu.
 
 Doğal gaz stokunun yüzde 86,1'ini 2 milyar 320 milyon metreküple yer  altı depolama tesisleri, yüzde 13,9'unu 373,1 milyon metreküple LNG terminalleri  oluşturdu.
 
Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 3,6,  LNG terminallerinde yüzde 94 artış gösterdi.
 
  
 

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