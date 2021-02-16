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Doğal gaz açıklaması! BOTAŞ...

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 11:29 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 11:29

Doğal gaz ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yaptığı açıklamada BOTAŞ tarafından yapılacağı duyuruldu. Doğal gaz yeterliliği sağlayan ilçelere yönelik şehir besleme hattı yatırımları, imarlı alan sınırının iletim hattına mesafesi 5 kilometrenin üzerinde olan ilçelerde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılacak.


 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "İlçelere Doğal Gaz  Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkındaki kurul kararı Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girdiği  tarihte merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından 15  gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek. Büyükşehirlerde yer alan  ilçelerde merkez nüfusun 20 bin ve üzerinde olup olmadığının tespitinde,  mahalleye dönüşen köy ve beldelerin nüfuslarının dikkate alınmayacağı BOTAŞ  tarafından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecek.
 
 BOTAŞ, gerekli nüfus verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün  içinde EPDK'ye başvuruda bulunacak. Başvuru kapsamında, şehir besleme hattı  yatırımına başlanan ancak henüz sonlandırılmayan ilçelerle yatırımı tamamlanan  ilçeler de ayrıca belirtilecek.
 
Yatırım yapılacak ilçe listesi EPDK'nin görüş ve değerlendirmeleriyle  birlikte BOTAŞ tarafından Bakanlık onayına sunulacak.
 
BOTAŞ, merkez nüfusu sonradan 20 bin ve üzerine çıkan ilçelerle ilgili  de her yıl mart ayı sonuna kadar liste temin edecek ve bu ilçeler için de aynı  süreç işletilecek.
 
 İlçelerde faaliyet gösterecek dağıtım şirketleri
 
Yeterlilik sağlayan ilçe, herhangi bir doğal gaz dağıtım şirketinin  dağıtım lisansı kapsamında ise bu ilçede bahse konu dağıtım şirketi faaliyet  gösterecek.
 
 Yeterlilik sağlayan ilçe lisans kapsamı dışındaysa dağıtıcı şirket  EPDK tarafından belirlenecek.
 
Doğal gaz yeterliliği sağlayan ilçelere yönelik şehir besleme hattı  yatırımları, imarlı alan sınırının iletim hattına mesafesi 5 kilometrenin  üzerindeki ilçelerde BOTAŞ tarafından, 5 kilometre ve altında olan ilçelerde  ilgili dağıtım şirketince yapılacak. Daha önceki düzenlemede bu mesafe 30  kilometre olarak belirlenmişti.
 
  
 
 

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