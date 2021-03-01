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Doğal gaz aboneleri dikkat! Karar verildi: Mart ayından itibaren...

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 0:10 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 0:10

Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş karar. Resmen duyuruldu. Mart ayından itibaren geçerli olacak. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi 'doğal gaza zam mı yapıldı' diye araştırma yaparken BOTAŞ'tan açıklama geldi. Konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santrallerini kapsıyor. Doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.


Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat  tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone  gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. 
 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart  ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
 
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000  metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim  santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.
 
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 

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