Doğa Rutkay en utandığı anı paylaştı!

"Yıl 1996. Mimar Sinan Üniversite’sinde sınava giriyorum. Konservatuvar sınavları o zamanlar dört aşamadan oluşurdu. Günlerce sürerdi..." "Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Müşfik Kenter gibi çok kıymetli hocalarımın önüne çıkıp performans sergileyecektim. Çehov’un Martı oyununun Nina tiradını oynamıştım..."