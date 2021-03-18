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Doğa Rutkay en utandığı anı paylaştı!
Oyuncu Doğa Rutkay, konuk olduğu "Bi’ Başka" YouTube kanalında samimi açıklamalar yaptı. İşte Rutkay'ın 25 yıl öncesine ait Müşfik Kenter anısı...
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"Yıl 1996. Mimar Sinan Üniversite’sinde sınava giriyorum. Konservatuvar sınavları o zamanlar dört aşamadan oluşurdu. Günlerce sürerdi..." "Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Müşfik Kenter gibi çok kıymetli hocalarımın önüne çıkıp performans sergileyecektim. Çehov’un Martı oyununun Nina tiradını oynamıştım..."
"Yıl 1996. Mimar Sinan Üniversite’sinde sınava giriyorum. Konservatuvar sınavları o zamanlar dört aşamadan oluşurdu. Günlerce sürerdi..." "Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Müşfik Kenter gibi çok kıymetli hocalarımın önüne çıkıp performans sergileyecektim. Çehov’un Martı oyununun Nina tiradını oynamıştım..."