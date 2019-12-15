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Doğa Koleji'ndeki kriz sürüyor! Veliler protesto etti

AA |  15 Aralık 2019 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 15:28

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.


Kurumun Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli,  kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış  ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler  ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.
 
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam  saatlerinde, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına  ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için  gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16  Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.
 
  
 

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