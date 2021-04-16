Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesindeki Doçentlik Komisyonunun daha önce 15 olan üye sayısı 21'e yükseltildi.

Yükseköğretim Kurulunca, "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere ÜAK bünyesinde kurulan Doçentlik Komisyonunun 15 olan üye sayısı 21'e çıkarıldı.Daha önce ÜAK tarafından 3 yıllığına seçilen komisyon üyeleri, yönetmelikte yapılan değişiklikle 2 yıllığına seçilecek.

Görev süresi tamamlanan üye, ÜAK Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus yeniden 2 yıl görevlendirilebilecek.

Herhangi bir sebeple üst üste 3 toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde en az 5 kez toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erecek ve durum kendisine bildirilecek.

Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için ÜAK Yönetim Kurulu tarafından seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlayacak.

Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçecek.

ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak alt komisyonlar kurulabilecek.