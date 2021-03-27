27 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doç. Dr. Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu Üyesi oldu

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 4:01 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 4:01

Türk Hava Yollarının (THY) Olağan Genel Kurulu'nda şirkette beş yıldır Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Murat Şeker, yönetim kurulu üyesi oldu.


Doç. Dr. Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu Üyesi oldu.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bayrak  taşıyıcı havayolu THY'nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul  Toplantısı şirketin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında gerçekleşti. Yönetim  kurulu üyelerinin de belirlendiği toplantı sonunda şirkette beş yıldır Genel  Müdür (Mali İşler) Yardımcılığı görevini yürüten Şeker, yönetim kurulu üyesi  olarak seçildi.
 
THY'ye finansal tecrübesiyle yaptığı katkıları yeni dönemde yönetim  kurulu üyesi olarak sürdürecek olan Şeker, son yıllarda Türkiye'nin en başarılı  finans liderleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri  Araştırması sonuçlarına göre Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 Üst Düzey Finans  Yöneticisi (CFO) arasında gösterildi.
 
Doç. Dr. Murat Şeker Kimdir?
 
 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden  mezun olan Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek  lisansını, 2008 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota  Üniversitesinde ekonomi alanında doktorasını tamamladı. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve  Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma  Bölümü'nde analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası’nın aynı başkan  yardımcılığında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü'nde ekonomist olarak  görev aldı. 2013 yılında Türkiye’ye dönen Doç. Dr. Murat Şeker 2016 yılından bu  yana THY'nin Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
 

ETİKETLER

Murat Şeker THY yönetim kurulu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.