Doç. Dr. Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu Üyesi oldu.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği toplantı sonunda şirkette beş yıldır Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcılığı görevini yürüten Şeker, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

THY'ye finansal tecrübesiyle yaptığı katkıları yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek olan Şeker, son yıllarda Türkiye'nin en başarılı finans liderleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 Üst Düzey Finans Yöneticisi (CFO) arasında gösterildi.

Doç. Dr. Murat Şeker Kimdir?