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Dobra Hip Hop'ta sürpriz konuk!

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:40 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 11:40

Dobra Hip Hop'ta Bahadır Çevik'in bu haftaki konuğu Sansar Salvo!


Sansar Salvo ile kendi iç dünyasına öz eleştiri niteliğinde bir bakış atarak genç yaşta elde ettiği büyük kitleyi ve bu kitlenin getirdiği sorumlulukların yaşantısına olan etkilerini, kariyerindeki iniş çıkışları, oto kontrol konusundaki sıkıntılarını, günümüzdeki rekabet ortamına olan bakışını, Khontkar ile arasında yaşanan olayların perde arkasını ve daha pek çok bilinmeyenleri konuştuk. Keyifli izlemeler dileriz.

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Dobra Hip Hop bahadır çevik
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