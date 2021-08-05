Doblo “Trekking” 209 bin TL'den satışa çıkıyor!

120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile tercih edilebilecek olan Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyata sahip. Doblo’nun “Trekking” versiyonu, zorlu yol koşullarına uygun yapısı, sürüş konforundan taviz vermeden sunduğu performans ile geçmiş yıllardaki başarılarını, yenilenmiş hali ile daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor. Araç 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile satışa sunulmakta.

“Traction Plus” özelliği var



Doblo Trekking; 10mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan “Traction Plus” özelliği ve dört mevsim lastikleri ile konforlu bir sürüş sunarken; tasarım detaylarıyla da göz dolduruyor.

Yeni versiyon; Titanyum Gri Tavan Rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç Titanyum Gri Alaşım Jantları, “Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları ile diğer Doblo’lardan ayrılıyor.