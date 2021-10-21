DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı radyocu DJ Gezgin Mehmet Karahan olayı nedir, DJ Gezgin öldü mü?

DJ Gezgin kimdir, öldü mü? ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, haftaya yine damgasını vurdu. DJ Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'ın kaybolması olayı işlenirken, önemli detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı ve izleyiciler söz konusu gelişmeler nedeniyle şokey oldu. Peki, Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir? DJ Gezgin kimdir, DJ Gezgin Mehmet Karahan öldü mü, katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine gündemi belirledi. ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyenleriyle buluşan Müge Anlı’nın programında bu hafta DJ Gezgin olayı ele alındı. Uzun süredir kayıp olan, DJ Gezgin adıyla tanınan Mehmet Karahan'ın cesedinin bulunduğu iddia edilmişti. Karahan’ın öldürüldüğü düşülen bölgede bir kafatası bulunmuştu. Peki, DJ Gezgin olayı nedir, kafatası kimin? Müge Anlı DJ Gezgin olayı cinayete mi kurban gitti, Mehmet Karahan’ın katili kim?

DJ GEZGİN KİMDİR?

Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haberdir haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

MEHMET KARAHAN KATİLİ KİM?

Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından önemli bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.