DJ Gezgin kimdir, kim öldürdü? Radyocu Mehmet Karahan neden öldü, bulunan kafatası DJ Gezin’e mi ait?

DJ Gezgin olarak bilinen Radyocu Mehmet Karahan 4 yıl önce ortadan kaybolunca, kardeşi, Karahan’ın cinayete kurban gittiğini iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu. Kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Karahan’ın ablası Fatma Karadağ anlattıklarıyla tüm Türkiye’yi şok uğratırken, olayın seyrini de değiştirdi. Peki, DJ Gezgin kimdir, Mehmet Karahan neden öldü, öldürüldü mü?

Şüpheli bir şekilde 4 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Karahan olayına her geçen gün şok etkisi yaratacak yeni bir bilgi ekleniyor. Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçlarken, DJ Gezgin olarak da tanınan Mehmet Karahan'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından bildiklerini açıklamaya karar veren abla Fatma Karadağ'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti.

DJ Gezgin kimdir, olayı nedir, neden öldü?

Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.

Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

Müge Anlı, Mehmet Karahan evdeyken Fatma Karadağ'ın e-nabız kayıtlarında hastanede olduğunu açıkladı. Fatma Karadağ, kardeşinin ölüm gününde hastanede olmadığını söyledi.

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın ortalama 4 günde bir hastaneye gittiğini söyledi. Fatma Hanım astım olduğu, zatürreye yakalandığı için yatırıldığını iddia etti. Tarlada bulunan kafatası inceleniyor... Müge Anlı, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Kocası için ''evlilik dışı beraberlik'' iddiası... Müge Anlı, bu hanımefendinin "Bundan 7 yıl önce Nurgül ve eşi yaşar gelmişti. Yaşar mutfağımı yapacaktı, mermer aldık geldik Nurgül'ün tavrı değişti, Yaşar ile de Nurgül ile de görüşmedim. Daha sonrasında Yaşar'ın oğlunun da benim oğlumun da uyuşturucu problemi olduğu için görüşmeye devam ettik, biz kader ortağıydık, Nurgül de kıskanıyor diye bu görüşmeleri Nurgül'den gizledik. Yaşar iyi bir insandır, abim de sorun yarattı ama neden görüşmeyeyim dedim, abim de sen o adamla görüşmeye devam edersen senin için dedikodu çıkarırım" dediğini okudu.

Kafatası, DJ Gezgin'e mi ait?

Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.

Korktuğu için yıllarca sustu

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.