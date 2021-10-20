Dj Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan’dan bir süredir haber alınamayınca, kardeşi Fatma Karadağ kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvurdu. Fatma Karadağ, sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Karahan'ın öldürüldüğü bölgede bir kafatası bulundu. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Söz konusu gelişmenin ardından DJ gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ gezgin Mehmet Karahan cinayeti nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Manisa’da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. Kardeşi Fatma Karadağ Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurdu, Karadağ’ın açıklamaları Müge Anlı ve izleyenleri şokey etti. Peki, DJ gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ gezgin Mehmet Karahan cinayeti nedir?

DJ gezgin Mehmet Karahan cinayeti nedir, bulunan kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Cemal Durmaz olduğunu belirtti.

Yaşanılanları “Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş.” sözleriyle özetleyen Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.

Mehmet Karahan’ın hangi radyoda çalıştığı programda belirtilmedi.

Görgü tanıklarının iddiaları soru işareti bıraktı

Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

Dolandırıcılık iddiası

İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

KAFATASI MEHMET KARAHAN'A MI AİT?

Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından flaş bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.