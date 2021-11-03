Diz protezi nedir? Hangi durumlarda gereklidir?

Diz protezi, bozulan eklem yüzeylerinin bir materyal ile kaplanmasıdır. Yaş almakla birlikte, özellikle kadınlarda menopoz ile beraber kemiklerin üzerindeki kıkırdaklar zamanla kaybolmaya başlar. Normalde kemiklerimiz kıkırdakla kaplıdır, yaşlandıkça bu kıkırdaklar dökülmeye ve belirli sebeplerle kaybolmaya başlar. Bu da kemiğin diğer kemikle temas etmesine neden olur, dizimizin şekli eğilmeye ve yamulmaya başlar. Bu nedenle dizin şekli eğilmeye ve yamulmaya başlar, ağrılara neden olur ve hayat kalitesi düşer. Ortopedistler olarak bu noktada cerrahi tedavi uyguluyoruz. Bu tedaviye diz protezi denmektedir. Diz protezi 20-30 yıldır hayatımızda var ve giderek modernleşmekte. İlk zamanlarda bu protezlerin 10 yıl kadar vakti varken günümüzde 30 yıla kadar çıkmaktadır. Genelde, hangi bölümde bir kayıp varsa o bölümü kaplama yapmaktayız. Eğer bir hastamızın ağrısı varsa, hayat kalitesi düşüyorsa ve yürüyemiyorsa her yaşta protez yapabilmekteyiz.