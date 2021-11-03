Diz protezi ameliyatı sürecinde enfeksiyonlar önlenebilir mi?

Diz protezi ameliyatlarında başımıza gelebilecek iki tür komplikasyon vardır. Ne yaparsak yapalım bazen bu komplikasyonların önüne geçememekteyiz. Bunlardan biri enfeksiyon bir diğeri ise trombo-embolidir. Enfeksiyondan korunmak için uzun bir hazırlık süreci oluyor; hasta ameliyat olmadan birkaç önce hastaneye başvuruyor ve testlerini yaptırıyoruz. Vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyon kaynağı var mı kontrol ediyoruz. Varsa, o enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırıp sonrasında hastayı ameliyata alıyoruz. Günümüzde ameliyat çok hızlı yapıldığı için enfeksiyon riskleri daha da düşmekte. Ayrıca ameliyattan iki saat öncesinde profilaktik, yani antibiyotik tedavisi başlıyoruz ve ameliyattan 24-48 saat sonrasına kadar devam ettiriyoruz. Ancak ne ameliyatı olursak olalım enfeksiyon görülme riski yüzde 1 civarındadır.