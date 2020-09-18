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Diz protezi ameliyatı nasıl yapılır, kimlere uygulanır?

18 Eylül 2020 Cuma - 17:33 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:39

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Diz protezi ameliyatı nasıl yapılır, kimlere uygulanır?


Diz eklemindeki kıkırdağın en son evre aşınması durumunda diz protezi ameliyatı yapılmaktadır. Genellikle ileri yaş grubu için tercih edilmektedir. Birçok tipi vardır, en basiti sadece eklemin yüzeyinin değiştirildiğidir. En çok kullanılan diz protezleri çimentolu tipte ve iki protez arasına koyduğumuz plastik kısmın oynamadığı protez tipidir. 
 

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diz protezi Prof. Dr. Ufuk Özkaya doktor
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