Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan 2 milyonluk dava!

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıl önce evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz’ın kendisini kıdemli bakıcı olarak gördüğünü, sürekli psikolojik baskı uyguladığını ve aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

Çocuğunun velayetini isteyen ünlü diyetisyen eşinden 2 milyon lira tazminat ve kendisi için 10 bin, çocuğu için de 15 bin lira nafaka istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinin sürekli kendisine “Geri zekalı ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur. Zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum” diyerek hakaret ettiğini anlattı.

Eşine 1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise fiziksel şiddete maruz kaldığını, sürekli aşağılandığını ve eşinin sürekli kendisinden maddi talepte bulunduğunu öne sürdü. (Hürriyet)