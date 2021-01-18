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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu koronavirüse yakalandı

AA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 12:04

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.


Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım  belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını  bildirdi.  Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür  iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini  kullandı.

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Münir Karaloğlu korona virüs Kovid testi
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