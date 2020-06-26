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Diyarbakır merkezli 7 ilde operasyon! Gözaltılar var...

DHA/AA |  26 Haziran 2020 Cuma - 13:23 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 14:06

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.


Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda,  görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı 64  şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Alınan bilgiye göre, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt  içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt  kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize  etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM)  yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada  bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında  söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde  bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman  Belediye Başkanı Mehmet Demir, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve  ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
 
 Operasyonda 42 kişi yakalandı
 
 Soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve  Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 42 kişi  gözaltına alındı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firarilerin yakalanmasına  çalışılıyor.
 
 
 

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HDP operasyon 7 il PKK
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