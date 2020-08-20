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Diyarbakır halinde yangın! Gökyüzü dumanla kaplandı
Diyarbakır halinde yangın! Gökyüzü dumanla kaplandı
20 Ağustos 2020 Perşembe - 15:50
| Son Güncelleme : 20 08 2020 - 15:50
Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Sebze ve Meyve Hali
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