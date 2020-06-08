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Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 20:23 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 20:23

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP'li ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi edinilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, terör örgütüne müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması ile terör operasyonlarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
 
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ile milletvekili adayının da bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 
Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Diyarbakır terör PKK
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